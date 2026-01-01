По покана на френския президент Еманюел Макрон министър-председателят Румен Радев ще присъства на традиционния военен парад в Париж по повод националния празник на Франция, съобщиха от правителствената пресслужба.

В българската делегация участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Парадът ще се проведе днес на площад „Конкорд“ и в него ще се включат български гвардейци.

В деня преди военния парад премиерът Румен Радев бе гост на официалния прием за държавните и правителствени ръководители, даван от президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец.