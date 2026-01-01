Жена на 22 години е загинала в катастрофа, станала на Софийския околовръстен път между булевардите „Черни връх“ и „Симеоновско шосе“. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ - София.

Сигналът за линейката е подаден в 21:07 часа. Спешният медицински екип е отишъл на мястото на инцидента веднага, но са констатирали смъртта на жената.

Кола се обърна по таван на Околовръстното в София (СНИМКИ)

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха за БТА, че жената, която е загинала, се е движила пеша.

От СДВР допълниха, че при друг пътен инцидент на бул. „Възкресение“ и ул. „Кубан“ също е пострадал пешеходец. Той е с леко нараняване, а шофьорът е избягал от мястото на инцидента.