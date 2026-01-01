„Евровизия 2027“ няма да бъде само няколко вечери пред телевизионните екрани и няколко часа в „Арена Бургас“.

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Когато хиляди фенове от Европа пристигнат по българското Черноморие, пред тях ще има цял град за откриване - от морето и Морската градина до баровете, клубовете, плажовете и курортите около Бургас.

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Самият конкурс ще се проведе на 11, 13 и 15 май 2027 г., но официалната програма около него ще бъде много по-широка. EBU и БНТ подготвят Eurovision Village, EuroClub и допълнителна културна и развлекателна програма, като подробностите за отделните събития ще бъдат обявявани поетапно.

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🎤 Eurovision Village - мястото за феновете

Една от големите точки за срещи ще бъде Eurovision Village. Именно там феновете могат да очакват атмосфера, свързана с конкурса, музика, срещи и публични събития.

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Какво точно ще включва програмата в Бургас все още не е обявено, но концепцията е ясна - Евровизията трябва да излезе извън залата и да превърне целия град в част от преживяването.

Част от събитията извън „Арена Бургас“ може да бъдат достъпни и без билет за самите конкурсни вечери, като конкретните условия ще бъдат съобщени допълнително.

🌙 EuroClub - когато сцената слезе от телевизора

За най-запалените фенове има и още една важна дума - EuroClub.

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Това традиционно е нощната страна на конкурса - мястото за музика, танци, DJ сетове и срещи след края на шоуто. Как ще изглежда EuroClub в Бургас и къде точно ще бъде разположен предстои да бъде обявено официално.

А междувременно градът има достатъчно собствен нощен живот, за да не остави феновете без избор.

🍸 Бургас след залез слънце

Центърът на Бургас е естествена зона за вечерни разходки, ресторанти, кафенета и барове. Официалният туристически портал на града в момента посочва десетки възможности за храна и напитки, включително барове, плажни барове, пъбове и нощни клубове.

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Феновете могат да започнат вечерта с разходка по централните улици, да се отправят към Морската градина и после да продължат към заведение за коктейл, музика или парти.

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А Морската градина е особено подходяща за комбинацията море-вечерни светлини-разходка. Тя се простира по крайбрежието и свързва централната градска част с плажа и Морската гара. Самият кей пък предлага гледка към морето и града, която е особено впечатляваща вечер.

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🌊 Плажът също е част от програмата

Дори през май феновете няма да са дошли само заради сцената.

Бургас предлага Централния и Северния плаж, както и по-спокойни варианти като плажовете в Сарафово и Крайморие.

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Денят може да започне с кафе край морето, да продължи с разходка по пясъка, а вечерта да премине в концерт, фенско събитие или нощен клуб.

Точно това е едно от различията на бургаската Евровизия - конкурсът идва в град, в който морето е буквално част от пейзажа.

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🚤 Остров „Света Анастасия“ - за феновете, които искат приключение

За тези, които искат да избягат за няколко часа от градската шумотевица, има възможност за разходка с корабче до остров „Света Анастасия“.

Община Бургас

Пътуването по вода само по себе си е част от преживяването, а островът предлага различна атмосфера - далеч от сцените, тълпите и нощните клубове.

Друг вариант е Атанасовското езеро - известно със своите солени басейни, природните си дадености и характерния розов цвят на водата в определени участъци.

🦩 Бургас, но и цялото Южно Черноморие

Ако някой фен пристигне за повече дни, няма причина да остане само в рамките на Бургас.

На север е Слънчев бряг - курортът, който отдавна е синоним на лятно забавление. Официалният туристически портал на Несебър посочва множество дневни и нощни клубове, барове, дискотеки и заведения.

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Освен нощния живот има и водни спортове, водни ски, сърф, водни колела, скутери, яхтени разходки, плажен волейбол, боулинг и конна езда.

Така че феновете, които решат да удължат престоя си, могат да превърнат Eurovision пътуването си в цяла морска ваканция.

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🏖️ Созопол - другата страна на купона

На юг от Бургас е Созопол - различен като атмосфера, но също богат на възможности за забавление.

Старият град предлага тесни калдъръмени улици, морски гледки, ресторанти, клубове и вечерни разходки, а около града има плажове, къмпинги, яхтено пристанище и възможности за морски активности.

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Официалният туристически портал на Созопол посочва сред развлеченията водни спортове, дайвинг, риболов, разходки с лодки, плажуване и къмпингуване.

За по-приключенски настроените има и морски каякинг до района на островите „Св. Иван“ и „Св. Петър“, при подходящи метеорологични условия.

А вечерта Созопол може да предложи точно обратното на големия евровизионен шум - романтична разходка из Стария град, вечеря с гледка към морето и дълга нощ край брега.

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🎢 А ако феновете искат всичко наведнъж?

Тогава формулата е проста:

Сутрин - море

Следобед - разходка и забележителности

Вечер - Eurovision Village или концерт

След шоуто - EuroClub или нощен живот в Бургас

А на следващия ден - Слънчев бряг или Созопол

И точно това може да превърне „Евровизия 2027“ в нещо повече от музикален конкурс. Бургас вече е известен с фестивали, концерти и културни събития, а официалният календар на града включва музикални, сценични, визуални и фестивални прояви.

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Затова феновете, които ще пристигнат през май 2027 г., няма просто да гледат три телевизионни предавания. Те ще могат да комбинират "Евровизия", море, плаж, разходки, музика, клубове, ресторанти, морски приключения и пътувания по Южното Черноморие.

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