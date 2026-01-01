Бизнесменът Иван Петлешков излезе с позиция след убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. В публикация във Facebook Петлешков изрази съболезнования към семейството и близките на Филипов и призова смъртта му да не бъде използвана за спекулации и политически или медийни атаки.

„Пред смъртта споровете губят значение. Нека проявим уважение към скръбта на близките“, посочва Петлешков.

Той заявява, че с Филипов са имали „различия и спорове“, но според него те губят всякакво значение пред трагедията.

Покушение в Пловдив: застреляха известния бизнесмен Илиян Филипов

Петлешков специално се обръща към медиите и политическите фигури с призив да не използват смъртта на Филипов, за да припомнят негова публикация отпреди повече от година, която е била насочена срещу него.

По думите на Петлешков заради въпросната публикация той е предприел действия по съдебен ред. Бизнесменът твърди, че преди седмица Районният съд в Пловдив е постановил решение, с което Илиян Филипов е осъден за клевета. Петлешков посочва, че решението е публично достъпно.

„В този тежък момент не желая да връщам старите спорове. Но няма да допусна името ми да бъде въвличано в спекулации и при необходимост отново ще потърся правата си по законов ред“, заявява той.

Петлешков призовава МВР и прокуратурата да изяснят всички обстоятелства около убийството, да установят извършителя и всички лица, които носят отговорност. „Семейството му заслужава истина и справедливост, а скръбта им — уважение“, посочва бизнесменът.

Какъв беше конфликтът между Филипов и Петлешков

Илиян Филипов и Иван Петлешков бяха сред бизнесмените в Пловдив, между които през годините имаше публичен конфликт. В свое отворено писмо Филипов определя Пловдив като „феодален град“ и отправя обвинения за влияние върху различни структури в града, като в твърденията му са споменавани местни институции, медии, полиция и прокуратура, както и политически фигури в София.

Конфликтът между двамата е стигал и до съдебна процедура, за която Петлешков припомня в днешната си позиция.

Самият Филипов през годините е подавал множество сигнали до МВР и до премиери, а името му е било свързвано и с различни публични спорове и протести на бизнеса в Пловдив. Сред темите са били строителните такси и цените на разрешителните за строеж, както и проблеми, свързани с транспортния сектор, пътните такси и цените на горивата.

Убийството

Илиян Филипов беше застрелян през нощта в Пловдив. Сигналът на телефон 112 е подаден около 1:00 часа. Престъплението е извършено в квартал „Христо Смирненски“, в близост до Пещерско шосе, а районът около местопрестъплението е бил отцепен.

Окръжната прокуратура разследва случая като умишлено убийство. На място се извършват процесуално-следствени действия, издирват се свидетели и се проверяват всички версии. На този етап полицията и прокуратурата не дават повече подробности заради ранния етап на разследването.

Филипов беше познат в Пловдив и като собственик и ръководител на ПИМК – компания с дейност в транспорта, железопътните превози и строителството. Името му беше свързано и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), както и с изграждането на стадион „Христо Ботев“.

На този етап няма официални данни за мотивите за убийството. Както припомни и бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров, наличието на публични конфликти само по себе си не позволява да се правят изводи за причините за престъплението.