В новия епизод на NOVA LAB ГРИЖА Даниела Пехливанова и анестезиологът доктор Николай Бойков обсъждат темата, която разтърси Балканите. През септември 2026 година гръмна новината за смъртта на световноизвестния музикант Йоргос Мазонакис в Гърция, починал след операция за подмладяване и пречистване на кръвта. Докъде стига медицината, къде е суетата и каква е ситуацията у нас?

Плазмаферезата – спасение или заблуда?

Една от най-търсените думи в Google през последния месец е „плазмафереза“. Ако излезем от наратива на търсачката какво всъщност представяла тази плазмаферезата? Доктор Бойков обяснява, че това е утвърдена медицинска процедура, която съществува от 50 години. Използва се за извънтелесно очистване на кръвта при тежки автоимунни заболявания. Процесът е свързан с извличане на кръв от тялото на пациента, премахване на течната ѝ част – плазмата, която съдържа антитела. След което в тялото се връща останалата кръв, заместена с нов разтвор.

Причината за употреба в медицината е да се намали атаката на имунната система срещу собственото тяло. В естетичната медицина обаче процедурата е представена като революционен метод за „изчистване на кръвта“, „подмладяване“ и „дълголетие“.

Доктор Бойков е категоричен:

„Не виждам защо някой би си я направил, не виждам какви биха били ползите. От медицинска гледна точка за мен това е абсолютно нонсенс и няма никакъв смисъл в това нещо да се прави. Тялото си има собствени пречиствателни станции – бъбреците и черния дроб.“

Рисковете на инвазивната намеса и фаталната грешка

Процедурата е силно инвазивна и крие висок риск от усложнения, тъй като кръвта се извежда от тялото. Това може да доведе до тромбози, кръвоизливи, инфекции и спад на кръвното налягане. Смяната на плазмата променя съсирваемостта на кръвта и може да предизвика колапс. Предполага се, че именно това се е случило с Йоргос Мазонакис

Разкритието, че лекарите са се консултирали с ChatGPT как да спасят певеца, е допълнително потвърждение за липсата на опит и подготовка.

Анестезиологът подчертава, че в медицината няма безвредни процедури, няма безрискови процедури и е критично важно да се знае как да се реагира при усложнения.

Заблуди и мошеничество в естетиката

В подкаста се разграничава плазмаферезата от други естетични процедури като т.нар. „вампирски лифтинг“ (PRP), при който се използват само 10 мл кръв и рисковете са несравнимо по-малки. Друга популярна тенденция са интравенозните вливания на витамини, които според доктор Бойков трябва да се правят само при доказани дефицити и под лекарски контрол. Дори чистото вливане на течности може да предизвика критични състояния.

Лондживити медицината, обещаваща дълголетие, все още е в начален стадий без доказани терапии, твърди доктор Бойков.

„Няма нищо доказано на 100% – нито от страна на хранителни добавки, нито от страна на процедури, нито на вливания.“

Шарлатанските терапии често таргетират богати хора, като изкуствено надуват цените на безсмислени процедури. Проблем е и липсата на контрол върху "бюти индустрията", където козметици, фризьори и други без медицинско образование извършват инвазивни манипулации.

„Съветвам, който ходи на такъв тип процедури, поне да са при лекар. Това е санитарният минимум“, казва д-р Бойков.

Всяка процедура, дори леко инвазивна, носи своите рискове – от синини и асиметрия до по-сериозни усложнения. Често хората прекаляват, водени от идеята, че "искат всичко, което си правят другите".

Случаят с Йоргос Мазонакис е тревожен сигнал. Доктор Бойков се надява, че той ще бъде „огромен урок и обеца на ухото за всички“.

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