Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече, че да е проявил готовност да облекчи санкциите срещу Иран, докато Катар настоява за мирни преговори. В предходната сесия цените спаднаха на фона на възстановяването на доставките на петрол от Близкия изток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на реферетния сорт за Европа Брент за ноември, чийто договор изтича днес, поскъпнаха с 71 цента или 0,69 на сто до 103,30 долара за барел. По-активно търгуваният декемврийски договор се повиши с 35 цента до 96,51 долара за барел.

Котировките на Американският лек суров петрол нараснаха с 43 цента или 0,48 на сто до 89,81 долара за барел.

Сортът Брентът е на път да отчете месечен ръст от около 14 на сто, най-големият от юли насам, докато американският лек суров петрол се очаква да поскъпне с около 4 на сто през септември. Разликата между цените на двата основни сорта през този месец се разшири до най-голямото си равнище от четири месеца на фона на обсъжданите от САЩ ограничения върху износа на дизел.

Представители на Катар заявиха вчера, че се надява дипломатическите му усилия между Иран и САЩ да доведат до пробив. Тръмп обаче отрече публикация на „Аксиос“ (Axios), според която е готов да предложи на Иран облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени ирански средства в замяна на конкретни стъпки от Техеран по ядрената му програма.

Междувременно доставките на петрол от производителите в Близкия изток са се възстановили през септември до 16,328 милиона барела дневно – най-високото равнище от началото на войната между САЩ и Израел и Иран в края на февруари. Според анализатори на „Джей Пи Морган“ (J.P. Morgan) износът от региона вече е само с 11 на сто под равнищата отпреди войната след възстановяването на преноса по саудитския петролопровод „Изток-Запад“.

В САЩ запасите от суров петрол и бензин са се увеличили през миналата седмица, докато запасите от дестилати (дизелови горива - бел. ред.) са намалели, според данни на Американския петролен институт, цитирани от пазарни източници. Официалните данни на Управлението за енергийна информация на САЩ се очаква да бъдат публикувани по-късно днес.