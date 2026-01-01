Кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви, че подписва оставката си и поиска, а след това получи вот на доверие от партията.

"Винаги оставката съм си я носил в задния джоб, искам от вас вот на доверие днес", каза той и показа подписаната оставка. По-късно той получи единодушно доверие и подкрепа.

Това стана по време на брифинг на ГЕРБ.

Тодоров припомни, че ГЕРБ не издига кандидат за предстоящите президентски избори, като по думите му това е правилно решение. "Би било предателство, ако ГЕРБ имаше кандидат, а аз съм изразил някакво противоположно мнение", каза Тодоров. "Изказах свои лични мисли, аз не съм агитирал никого, не съм ангажирал никого с това свое мнение", обясни кметът на Стара Загора.

"Бойко Борисов като премиер работеше с всички кметове, а един кмет трябва да работи с всички правителства, независимо от политическите пристрастия", каза Тодоров.