Нови правила за допустимите емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах от големите горивни инсталации ще бъдат въведени у нас. Правителството прие промени в съответната наредба, с които българското законодателство се привежда в съответствие с европейските изисквания, съобщиха от правителствената пресслужба.

Приети са промени в Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

С измененията и допълненията в наредбата се привежда националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз. Ще се създаде възможност за предотвратяване на ненужно забавяне по отношение на вече определени задължения на оператора, както и за докладване включително на основанията за предоставяне на дерогация и на наложените условия в периода на нейното прилагане.

С новите текстове се транспонира Директива (ЕС) 2024/1785 и измененията, която тя прави в Глава III и Приложение V на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността.