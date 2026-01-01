Министерският съвет прие Решение за одобряване на допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за 2026 г. в размер на 1 806 868 евро.

С Решението се предлага одобряването на финансиране за Министерството на правосъдието за 2026 г. в размер на 1 567 461 евро за изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода“.

Останалата сума е за изплащане на обезщетения по дела пред Европейския съд по правата на човека и за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Проектът не изисква допълнителни разходи, тъй като необходимите средства са за сметка на предвидените по централния бюджет за 2026 г.