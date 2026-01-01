Министерският съвет прие днес постановление за организиране на международна конференция на ниво министри, посветена на развитието и стратегическото значение на Коридор VIII.

В събитието, което ще се проведе в периода 7-8 октомври 2026 г. в София, ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институции. Целта на конференцията е обсъждане на напредъка по изграждането на Коридора и възможностите за ускоряване на работата по отделните му направления.

Коридор VIII има важно стратегическо значение за България и развитието на свързаността в Югоизточна Европа. Като направление, свързващо Черно с Адриатическо море, той има потенциал да подобри инфраструктурата по оста Изток-Запад и да допринесе за икономическото развитие, енергийната свързаност, устойчивостта и сигурността в региона. За България значението му е още по- съществено предвид геостратегическото положение на страната и преминаването на значителна част от пътното и железопътното трасе на Коридора през българска територия. Завършването и модернизирането на необходимата инфраструктура ще подобрят връзките на България с Адриатическо море и Западните Балкани и ще засилят ролята на България като важен транспортен и логистичен център в Югоизточна Европа.

Конференцията ще предостави платформа за политически и експертен диалог, по- тясна координация между заинтересованите страни и набелязване на конкретни последващи стъпки за развитие на Коридор VIII. Провеждането й в София ще допринесе за утвърждаването на България като активен фактор в развитието на регионалната свързаност и ще даде допълнителен политически импулс на усилията за неговата реализация.