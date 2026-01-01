Личните данни на над 3 милиона души, свързани с американското Министерство на отбраната, са били компрометирани при пробив в информационна система на Пентагона, съобщиха американски медии

Засегната е системата на Defense Manpower Data Center (DMDC) – структура, която съхранява данни за военнослужещи, ветерани, цивилни служители, контрактори, пенсионери и членове на военни семейства.

Според американски представители неоторизирани потребители са имали достъп до информацията в периода между октомври 2025 г. и юли 2026 г. Уязвимостта във файловата система е била открита на 16 юли и впоследствие е отстранена.

Пробивът е засегнал около 2,76 милиона живи лица и приблизително 294 000 починали. Сред изложената информация са имена, дати на раждане, номера на социална осигуровка, данни за контакт и в някои случаи информация за военната или професионалната дейност на засегнатите.

Според уведомлението до засегнатите лица данните не са били криптирани. Пентагонът заявява, че към момента няма данни изложената информация да е била използвана неправомерно.

Все още не е известно кои са лицата, получили достъп до информацията, нито дали пробивът е бил умишлен. Американските власти не са съобщили и за конкретен мотив зад неоторизирания достъп.

Случаят поражда допълнителни опасения заради информацията за длъжности и военни специалности, съдържаща се в част от засегнатите записи. Експерти, цитирани от CNN, посочват, че подобни данни могат да бъдат комбинирани с друга информация за идентифициране и профилиране на военнослужещи.

Defense Manpower Data Center поддържа над 60 милиона записа, свързани с военнослужещи, цивилни служители, контрактори, ветерани, пенсионери и членове на военни семейства. Не всички тези записи обаче са засегнати от настоящия пробив.

На засегнатите лица се предлага 12-месечен мониторинг на кредитната история и услуги за защита и възстановяване на самоличността.