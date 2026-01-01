Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал днес Изедин ал Бейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска групировка "Хамас", предаде Ройтерс, като се позова на премиера и на министъра на отбраната на Израел - Бенямин Нетаняху и Израел Кац, както и на палестински източници.

Нетаняху и Кац казаха, че израелската армия е атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци.

"Хамас" публикува изявление, в което потвърди смъртта на Бейк при израелски удар по жилищен блок в квартал "Насър" на град Газа на зазоряване. Здравни работници казаха, че още един човек е починал от раните си след атаката.

Израел, който твърди, че "Хамас" се превъоръжава и извършва атаки в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня от октомври, през последните седмици засили ударите се срещу групировката, посочва Ройтерс.

Израелските въоръжени сили заявиха, че този месец са убили най-малко 20 членове на "Хамас", включително високопоставени командири, участвали в атаките от 7 октомври 2023 г. или държали израелски заложници.

"Хамас" отрича обвиненията, че се опитва да извършва атаки или да възстанови арсенала си и обвинява Израел, че подкопава споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

Сключеното миналата година с посредничеството на САЩ споразумение предвижда възстановяването на Газа. Напредъкът по този въпрос обаче е минимален, тъй като преговарящите не могат да се споразумеят за условията, при които "Хамас" ще се разоръжи и Израел ще изтегли войските си. Израел продължава да нанася въздушни удари в територията.

Според здравните власти в анклава най-малко 1400 палестинци са били убити в Газа от влизането в сила на прекратяването на огъня, а израелските въоръжени сили казват, че четирима израелски войници също са били убити.

Палестинските власти казват, че повече от 73 000 души са били убити при израелската операция срещу Газа, започнала след нападенията на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., при които бяха убити около 1200 души в Южен Израел.