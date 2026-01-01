Израел не прие най-новата пътна карта за ивицата Газа, дори след като е получил гаранции, че изтеглянето на израелската армия от палестинската територия може да стане само след пълното разоръжаване на "Хамас", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.

От своя страна, ислямисткото движение днес повтори, че е одобрило пътната карта, предложена от американския президент Доналд Тръмп, която засега втория етап от неговия мирен план и обвързва разоръжаването на "Хамас" с поетапното изтегляне на израелските войски от Газа.

След опасенията, изразени от Израел и по-специално от крайнодесните министри, и след срещата в понеделник с Нетаняху, Съветът за мир, създаден от Тръмп, увери, че израелската армия може да не се изтегля, докато "Хамас" не се разоръжи "напълно".

"Екипът на Доналд Тръмп ни изпрати "план", който ние не приемаме. Това не е наш план. Изпратихме им нашите забележки", каза Нетаняху във видеообръщение, публикувано снощи в профилите му в социалните мрежи.

Президентът на САЩ е "нашият най-голям приятел, един от най-големите приятели, които Израел някога е имал в Белия дом", каза той днес по време на церемония. Но "съществуването на Израел не подлежи на преговори", добави той.

Обявяването на пътната карта дойде на фона на подготовката в Израел за парламентарни избори през октомври – вот, на който се гледа като на референдум за легитимността на Нетаняху, който се бори за нов мандат.

Най-новите проучвания показват, че мнозинството израелски граждани искат той да се оттегли, подхранени от недоволството заради пропуските в сигурността около нападението на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в ивицата Газа.

Израелският премиер вчера се очакваше да свика кабинета за сигурност, но заседанието беше отложено за утре заради кампанията за първичните избори в партията му "Ликуд", съобщиха израелските медии.

Говорителят на "Хамас" Хазем Касам, от своя страна, заяви в прессъобщение днес, че е "постигнал споразумение с палестинските фракции за пътната карта за прилагането на споразумението за примирие", след като движението я прие миналия петък.

Той освен това призова администрацията на САЩ и представителя на Съвета за мир Николай Младенов "да упражнят истински натиск, за да принудят окупационното правителство (Израел - бел. ред.) да спазва споразумението".