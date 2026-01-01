Искаме общество, в което насилието над жени се предотвратява, осъжда и преследва, каза ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова във видео обръщение към участниците в Международна конференция „Справедливо законодателство в синхрон с Европа”. Форумът е Българската платформа към Европейското женско лоби.

Насилието над жените и домашното насилие се отнасят към качеството на европейските демокрация. Когато има повече равенство и по-малко насилие, демокрациите и икономиките стават по-силни, посочи Чобанова. По думите ѝ, освен правно задължение, директивата относно борбата с насилието над жени и домашното насилие е дълг.

Насилието над жените и домашното насилие са сред най-сериозните нарушения на основните права в Европа. Това е въпрос на човешко достойнство и здраве, на основни права, върховенство на закона и сигурност, каза още Чобанова и посочи, че 50 млн. жени в ЕС са преживели физическо или сексуално насилие в зряла възраст. Една от всеки пет жени, която е била в партньорска връзка, е преживяла насилие от интимен партньор. Много от това продължава да остава невидимо за институциите, допълни тя.

Европейската комисия прие през миналата година Пътната карта за правата на жените, като първият принцип в нея е правото на живот без насилие, основано на пола, припомни Чобанова. В последвалата декларация на принципите ѝ е формулирано, че всяка жена и момиче имат право на сигурност и достойно отношение.

С новата Стратегия за равенство между половете, ЕС разполага с цялостен законодателен инструмент, с общи правила. Превенцията не може да бъде отделена от защитата, а защитата не може да бъде отделена от по-строгото правосъдие, допълни ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България. Транспонирането на директивата е много повече от технически термин и рутинна законодателна задача, то изисква подготовка на институциите, достъпни специализирани услуги, ефективна превенция, сътрудничество с гражданския сектор, каза още Чобанова.

Крайният срок за транспонирането е юни 2027 г., но целта е не просто да бъде спазен срок, тъй като успехът на директивата не се измерва със срок, а с това къде и как гражданите срещат държавата, и когато пострадалата жена потърси помощ, получава ли я навреме и по начин, който я защитава, добави Чобанова. Европейският подход се основава на разбирането, че нито една институция не може сама да реши този проблем. Пострадалата жена не трябва сама да намира пътя между всички тези институции, а системата трябва да знае този път. Необходима е система, в която всички участници знаят своята роля – разпознават риска, обменят информация и поставят безопасността и нуждата на пострадалите в центъра на действията си. Организациите, които работите на терен, сте незаменима част от тази система, обърна се Йорданка Чобанова към присъстващите на форума.

Броят на сигналите за домашно насилие се запазва, с тенденция за много бавен спад, каза пред журналисти заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов преди началото на Международната конференция=.

Служителите на МВР са силно ангажирани с този сериозен проблем, тъй като те обикновено са хората, които първи получават сигнала и първоначалните им действия са изключително важни, за да може да се реагира правилно както по отношение на регламента, който трябва да бъде спазен при получаване на подобен сигнал, така и да имат много щадящо и внимателно отношение към жертвата на домашно насилие, допълни Калоянов. Той добави, че е бил свидетел на случаи, в които служители на МВР са неглижирали сигнали за домашно насилие, но даде за пример и много положителна практика - център в Бургас, създаден с подкрепата на Британското посолство, областната дирекция на МВР и на Община Бургас. В него се оказва подкрепа на жени, жертви на насилие. Центърът работи много добре, в него са създадени условия за провеждане на процесуални действия, на медицинска и психологическа помощ за жертвите на домашно насилие, каза още Калоянов.

Имаме много какво да надградим в обучението на служителите ни така, че бъдат адекватни при получаване на сигнали за насилие, добави той. Усилията ни ще бъдат насочени и към превенция на всякакво насилие, за да не се стига до тежки последици, каза още Калоянов.

Приемането на Директива (ЕС) 2024/1385 относно борбата с насилието над жени и домашното насилие е признание за този проблем, който не е чужд за нито една държава, каза Калоянов по време на откриването на конфуренцията. Успешното противодействие на посегателствата отдавна е на вниманието на МВР, а представители на МВР активно участват в работна група, ангажирана с въвеждането на директивата в националното ни законодателство, каза още Калоянов.

Полицаите по места могат да доловят още в начален етап признаците за домашно насилие, тъй като то в голяма част е в латентна форма, а обикновено жертвите на домашно насилие не се оплакват на официалните институции или в неправителствени организации, допълни Калоянов.