Възрастта не се вижда само по лицето, кожата или косата. Оказва се, че признаците на стареенето се проявяват и в гласа ни, а учените смятат, че начинът, по който говорим, може да се превърне в прост и неинвазивен показател за процеса на стареене.

Ново изследване, публикувано в научното списание npj Aging, показва, че изненадващо много информация за възрастта на човек може да бъде извлечена само от 30-секунден запис на речта. Въз основа на характеристиките на гласа авторите са разработили своеобразен „часовник на стареенето на гласа“, наречен „Voice Age“.

В проучването са участвали 6979 пълнолетни лица на възраст между 40 и 70 години. Учените са анализирали кратките им гласови записи с помощта на модели за машинно обучение, търсейки закономерности, които се променят с напредването на възрастта, съобщава Tportal.

Резултатите са любопитни. При жените моделът е оценявал хронологичната възраст със средно отклонение от около четири години, а при мъжете – около 4,4 години.

Защо възрастта може да бъде „чута“?

Гласът не е само резултат от работата на гласните струни. Говоренето изисква координираното действие на дихателната система, ларинкса, мускулите и нервната система – всички те претърпяват промени, свързани със стареенето.

С напредването на възрастта могат да се променят еластичността на тъканите, мускулната сила и нервно-мускулният контрол, а последиците от това могат да оставят много фин отпечатък върху характеристиките на гласа. Промените може да са толкова малки, че човешкото ухо да не ги забелязва, но компютърните модели могат да ги разпознаят.

Интересното е, че това не е първото изследване, което показва колко информация за физическото ни състояние може да се съдържа в речта.

Друго проучване, публикувано тази година в същото списание, е анализирало речта на 271 възрастни хора и е установило закономерности, свързани с различни аспекти на физическото им функциониране, включително силата на захвата, подвижността, равновесието, скоростта на ходене и умората.

Изследователите са установили, наред с други неща, по-бавна реч, по-дълги паузи, както и промени в артикулацията и сложността на речта. Тези резултати допълнително подкрепят идеята, че един ден гласът може да се използва като лесен цифров биомаркер за физическото стареене.

Особено интересно е, че учените са сравнили новия модел „Voice Age“ с осем други модела за оценка на възрастта, базирани на молекулярни, физиологични, образни и свързани с начина на живот показатели.

Моделът, основан на гласа, е сред по-успешните индивидуални методи за оценка на възрастта, но се припокрива само частично с останалите показатели. Когато данните за гласа са добавени към останалите модели, общата оценка на възрастта става по-точна. Това предполага, че гласът може да съдържа информация за процеса на стареене, която не може да бъде получена напълно чрез други измервания.

Ще проверяваме ли някой ден здравословното си състояние с мобилен телефон?

Именно простотата прави този метод особено интересен. За разлика от много други биомаркери на стареенето, които изискват кръвни изследвания, образна диагностика или други медицински прегледи, за анализ на гласа потенциално би бил достатъчен микрофонът на мобилен телефон.

Това отваря възможност за разработването на лесни инструменти, които да проследяват във времето промените, свързани с функционалното стареене.

Резултатите обаче все още не означават, че можем надеждно да определим „биологичната възраст“ на човек само чрез запис на гласа, нито че подобен тест е готов за клинична употреба. Изследването обаче показва нещо любопитно: докато мислим за бръчките, побелялата коса и другите видими признаци на възрастта, част от историята за начина, по който остаряваме, може би винаги е била чуваема.