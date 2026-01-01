Щастливо приключи поредната издирвателна акция за възрастен човек в Пернишко. 82-годишна жена от радомирското село Долна Диканя, която е с деменция, беше открита в добро здравословно състояние, след като прекарала часове извън дома си, съобщиха от ОД на МВР.

Сигналът в полицията е подаден снощи около 22:17 часа от сина на жената. По думите му тя е напуснала дома си около 14:00 часа и оттогава била в неизвестност. Близките ѝ първоначално я търсили сами в района, но след като не успели да я открият, потърсили съдействие от полицията.

Под ръководството на директора на ОД на МВР-Перник старши комисар Павел Млеканов незабавно е създадена организация за издирването.

В акцията се включили униформени, пожарникари и лужители на Гранично полицейско управление-Трън. За претърсването на района са използвани наличните технически средства - дронове, термокамери и уреди за нощно виждане.

След масираното претърсване около 2:30 часа жената е открита в храсти, недалеч от дома си. Тя е била във видимо добро здравословно състояние. Тя е транспортирана до Спешния център, където е прегледана от медицински екип. След прегледа е предадена на своите близки.