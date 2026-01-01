Парламентарната комисия по здравеопазването прие на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители от "Възраждане". С предложенията за законови промени привеждаме в действие европейското законодателство, въвеждаме нещо полезно за нас и децата ни, каза Кръстьо Врачев от парламентарната група на "Възраждане". Вредите при консумация на трансмастни киселини са повишаване на лошия холестерол, което повишава и риска от атеросклероза, увеличават се възпалителните процеси в организма, нарушава се инсулиновата чувствителност, увреждат се клетъчните мембрани, има канцерогенен потенциал, влияе върху мозъчната функция и др. Предложенията за промени предвиждат забрана на влагането на трансмастни киселини, различни от трансмастните киселини, които естествено се съдържат в мазнини от животински произход, в храни предназначени за крайния потребител, и в храни, предназначени за доставка за търговия на дребно. Транс-мастни киселини са мастни киселини, съдържащи най-малко една несвързана въглерод-въглерод двойна връзка в транс-конфигурацията, е посочено в мотивите към законопроекта.

Министерството на здравеопазването подкрепя по принцип инициативи, насочени към защита на здравето на гражданите, но по конкретните предложения имаме редица забележки, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите ѝ за пълна забрана на транс-мастни киселини министерството не възразява, но европейското законодателство вече е въвело ограничения.

Становището на Министерството на земеделието и храните е в подкрепа на поставените в законопроекта цели, но голяма част от тях вече са налични в действащото европейско законодателство. От Българската агенция за безопасност на храните се придържат изцяло към становището на Министерството на земеделието и храните, каза Кремена Стоева, представител на агенцията.

Дияна Стратиева от сдружение " Храни и напитки - България" посочи, че предвидените в предложенията рестрикции биха затруднили търговията на храни и напитки с чужди пазари.

Има достатъчно изследвания и репортажи за нарушения на регламента за съдържанието на храните и ние не смятаме, че той се прилага, както и липсват санкции и рестрикции, а производителите си правят каквото си искат, каза Георги Георгиев от "Възраждане". По думите му, когато се говори за здравеопазване, трябва да се говори не само за лекарства, а преди всичко за водата, храната, стреса и чак тогава за медицина. Трябва да има рестрикции към тези, които не спазват регламента и законодателството ни, допълни Георгиев.

Групата на "Прогресивна България" ще подкрепи предложенията, но ще направим корекции по отношение на санкциите, каза Георги Илиев.

"За" предложенията гласуваха 15 , "против" - няма , "въздържал се" - един от членовете на комисията.