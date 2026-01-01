Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за двустранни политически консултации между Министерството на външните работи на България и Министерството на външните работи на Ирак.

Документът отразява взаимното желание за създаване на механизъм за провеждане на редовни консултации, срещи и разговори с цел преглед на развитието на двустранните отношения между България и Ирак.

А също така и убеждението, че българо-иракските отношения могат да бъда обогатени с нови области и форми на взаимодействие, които да обхващат икономиката, търговията, транспорта, инвестициите и други сфери от взаимен интерес.