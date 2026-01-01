България не е в периферията и изолацията на Европа, увери премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание и опроверга твърденията за външната политика на страната. Той припомни, че в сряда председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен каза, че ще се организира Регионална среща на върха за свързаност, а България ще е домакин.

Фон дер Лайен обяви Регионална среща на върха за свързаност с България

"Определени нашенски среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници, вчера видяхме обратното. България нито е в периферията, нито е в изолация, а напротив - България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа и то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа", каза той.

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По думите му България е сред малкото страни, които са били посочени в доклада на ЕК. "Това е израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност, които едновременно допринасят за по-голяма ефективност на европейските политики и издигат ролята на България като важен регионален фактор", обясни премиерът.

Радев определи предстоящия форум като знак за ролята, която България може да има в европейската транспортна, енергийна и дигитална свързаност. Според премиера географското положение на страната само по себе си не е достатъчно и задачата на правителството е да го превърне в стратегическо предимство.

Той припомни и своя среща с представители на строителния бранш, на която правителството е представило приоритетите си за стратегическата национална инфраструктура. По думите му кабинетът изключително активно работи активно с Европейската комисия за да се даде друг статут на проектите. "С нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за транспортна, енергийна и дигитална свързаност", обясни той.

Реализирането на тези проекти, според Радев, е важно условие за ускоряване на икономическия ръст, справяне с демографските проблеми и цялостната модернизация на страната.

Премиерът благодари на министрите на външните работи и на транспорта и съобщенията за работата им през последните месеци, за да може инициативата да се превърне в европейско решение.