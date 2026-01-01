Най-възрастният човек в Румъния и първата жена суперстолетник в страната почина на 111 години в град Куджир, окръг Алба, съобщава новинарският сайт Хотнюз, позовавайки се на съобщение на кметството на града.

"Г-жа Ножа Паладия, призната официално за най-възрастния човек в Румъния и първата жена суперстолетник (над 110 години-бел.ред.) в документираната история на нашата страна, премина в небитието на 111-годишна възраст", се посочва в съобщението, публикувано на Фейсбук страницата на кметството.

"Преминала през две световни войни, г-жа Паладия остави след себе си впечатляващо наследство, което се простира върху четири поколения, радвайки се до последните си мигове на отдадените грижи на цялото семейство. Изразяваме искрени съболезнования и сме до опечаленото семейство в тези тежки моменти", се посочва още в съобщението.

Родена на 20 юли 1915 г., Ножа Паладия беше най-възрастният човек в Румъния и заемаше при отбелязването на рождения си ден 124-о място в класацията на най-възрастните живи хора в света, според данни на международната организация "Gerontology Research Group" (GRG).

Според GRG тя също така е била и най-възрастният човек в региона на Балканите, най-дълголетната жена, живяла някога в Румъния, както и първата суперстолетничка в документираната история на страната.

По данни на GRG Ножа Паладия е починала на 14 септември на 111 години и 56 дни. След смъртта ѝ най-възрастният човек в Румъния остава Йосиф Рус от окръг Клуж, роден на 28 октомври 1915 г., а най-възрастната жена е Виорика Вециан, родена на 3 октомври 1916 г. в окръг Муреш.