Аманда Сайфрид и съпругът ѝ Томас Садоски са се разделили след девет години брак.

40-годишната Сайфрид и 50-годишният Садоски разкриха, че са разделени „от известно време“, като потвърдиха раздялата си в съвместно изявление пред PEOPLE.

Звездата от „Mamma Mia!“ има две деца от актьора – деветгодишната дъщеря Нина и петгодишния син Томас. В изявлението си те казаха: „Разделени сме от известно време и това се оказа правилният ход за нас и нашето семейство. Ще се имаме завинаги – и това е ДОБРЕ.“

Двамата бяха заснети за последно заедно на 9 януари, когато Садоски се присъедини към актрисата на парти в Chateau Marmont в Лос Анджелис по случай номинацията ѝ за „Златен глобус“ за филма „Заветът на Ан Лий“.

Сайфрид даде знак, че отношенията между двамата остават приятелски, като във вторник сподели в Instagram Stories снимка на отчуждения си съпруг. На нея той седи на маса, а на рамото му е кацнал брадат дракон. „@thomassadoski е #reptiledad“, написа тя към снимката.

Актрисата сподели и трогателен цитат за това да живееш пълноценно, да прощаваш на другите и да държиш сърцето си отворено.

„Защити сърцето си, направи каквото е необходимо, за да го държиш отворено, независимо през какво е преминало. Прости не само на другите, но и на себе си“, гласи част от цитата. Под него Сайфрид написа: „Да, да, да“.

Тя публикува и загадъчен цитат: „Няма наистина трудно нещо, освен ако не решиш, че е трудно. В противен случай това е просто следващото нещо, което ще разбереш.“

Не е ясно точно от колко време са разделени двамата. При последната им публична поява през януари обаче те изглеждаха близки, докато позираха за снимки заедно.

През януари Сайфрид каза пред Vogue, че Садоски „жертва много за нея“ заради натоварената ѝ кариера. „Той също знае, че в този момент възможностите, които ми се предоставят, са безумни“, добави тя.

Двамата се запознават през 2015 г., докато участват заедно в оф-Бродуейската пиеса „The Way We Get By“. Сейфрид по-късно споделя, че и двамата са били в „лоши отношения“, когато са се срещнали за първи път.

Те се срещат отново по време на снимките на филма „Последната дума“. Само няколко месеца по-късно вече са двойка и в реалния живот.

Двамата се женят на частна церемония в Калифорния през март 2017 г., само дни преди раждането на дъщеря им.

Разказвайки за сватбения си ден, Сайфрид споделя пред дигиталното списание на Net-A-Porter PorterEdit през 2018 г.: „Оженихме се в Топанга през март миналата година. Само двамата. И след това си помислих: „Можем ли просто да отидем в Чибо?“ Беше страхотно.“

За Сейфрид не било трудно да се откаже от блясъка и пищността на екстравагантната холивудска сватба – нещо, което тя обяснява с честото носене на официални тоалети заради работата си.

„Аз се женя постоянно“, казва тя. „Миналата седмица бях със сватбена рокля! Ходя и на премиери, където хората ме снимат. Просто не ми пука за всички тези неща.“

Звездата, която била в деветия месец на бременността си, когато се омъжила, имала и съвсем практична причина да иска сватбата да се състои преди раждането.

„Наистина исках да нося халка в болницата, нали знаете? Ами ако нещо се обърка и той вече не е мой съпруг по закон?“, обяснява тя.

Сайфрид, която преди това е имала връзки с колегата си от „Mamma Mia!“ Доминик Купър и актьора Джъстин Лонг, разкрива също, че била впечатлена от Садоски още при първата им среща, защото и двамата били в „лоши връзки“, но той не флиртувал с нея.

„И двамата бяхме в лоши отношения... [Томас] никога не флиртуваше, никога не проявяваше неуважение към жена си. Това беше още една причина, поради която по-късно си помислих, че мога да се омъжа за него“, казва тя.

След като Садоски прекратява осемгодишния си брак с кастинг директора Кимбърли Хоуп, Сейфрид споделя, че това е направило отношенията им „здрави“ и „освободени“, когато започнали да се срещат в началото на 2016 г.

„Беше невероятно. Чувстваше се здравословно, освобождаващо и чисто. Можем да разкажем историята без никакво чувство за вина“, казва тя.

По това време Сайфрид признава и че именно възрастта на бъдещия ѝ съпруг я е привлякла към него. Пред PorterEdit тя казва: „Казах на съпруга си: „Ако беше още по-млад, нямаше да се омъжа за теб.“

Садоски също говори за сватбата им и за своята „любов“ и „уважение“ към Сейфрид по време на гостуването си в „The Late Late Show“ с Джеймс Кордън през 2017 г.

„Избягахме. Просто отидохме в провинцията с един от венчавниците и само двамата, и направихме каквото си поискахме“, разказва той.

„Вижте, тя е човекът, когото обичам, на когото се възхищавам и когото уважавам най-много на света“, добавя той.

Садоски определя церемонията като „красива“ и казва, че е била „всичко, което трябва да бъде“.

Той разкрива още, че двамата са написали собствените си брачни клетви.

„Бяхме само двамата и си говорихме. След това излязохме на вечеря. Имахме страхотен ден. Беше перфектно.“

През целия си брак Сейфрид и Садоски държаха семейния си живот предимно далеч от светлината на прожекторите, водейки спокоен живот във фермата си в северната част на щата Ню Йорк.

Сайфрид от време на време дава на феновете си поглед към личния си живот чрез социалните мрежи, като споделя снимки от фермата и животните си.