Младеж с тротинетка пострада при пътнотранспортно произшествие с таксиметров автомобил в района на Централната железопътна гара в Русе.

Инцидентът е станал късно снощи, като основна причина за сблъсъка е липсата на каквито и да е светлини по тротинетката.

По първоначална информация инцидентът се е случил, докато таксиметровият автомобил е напускал гарата. Шофьорът е изчаквал преминаването на автомобилите с предимство по булевард „Мидия-Енос“, за да се включи в движението по улица „Борисова“.

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Веднага след преминаването на последната кола, таксито е потеглило, но е последвал удар с електрическа тротинетка. Тя се е движила плътно зад лекия автомобил по главния път.

Според разкази на очевидци, шофьорът на таксито не е имал физическа възможност да реагира. Вследствие на удара младежът, управлявал тротинетката, е паднал на пътното платно.

Той е носил предпазна каска и е останал в съзнание след сблъсъка.