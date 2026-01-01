Самокатастрофирал лек автомобил затруднява движението по главен път София-Варна, в участъка около разклона за с. Малки чифлик, предаде NOVA.

Катастрофа с пострадал затруднява движението по пътя София – Варна в Стражишко

Произшествието е станало около 22.00ч. По първоначална информация за преглед в Спешна помощ са откарани шофьорът и двете ѝ спътнички.

Верижна катастрофа на пътя София-Варна, движението е затруднено

Леките автомобили се пропускат поетапно, товарните изчакват на място. Причините за произшествието са в процес на изясняване.