Пропофол е бил открит в организма на гръцкия певец Йоргос Мазонакис, съобщават гръцки медии, цитирани от NOVA. Информацията повдига нови въпроси около обстоятелствата за смъртта му.

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Пропофолът е силен венозен анестетик, който се използва в болниците при операции и други медицински процедури. Лекарството може бързо да доведе до загуба на съзнание, но трябва да се прилага само от медицински специалисти и при постоянно наблюдение. Причината е, че пропофолът може да забави или напълно да потисне дишането. Той може също да доведе до рязко падане на кръвното налягане и в тежки случаи да причини сериозни проблеми със сърцето.

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Самото откриване на пропофол в организма обаче не означава, че лекарството е причинило смъртта на Мазонакис. За да се установи това, резултатите трябва да бъдат разгледани заедно с останалите медицински данни и доказателства по случая.

Пропофолът и смъртта на Майкъл Джексън

Лекарството е известно и заради случая с Майкъл Джексън. Американската попзвезда почина през юни 2009 г., след като личният му лекар Конрад Мъри му е приложил пропофол и други успокоителни медикаменти. Мъри по-късно беше осъден за непредумишленото убийство на Джексън.

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Случаят обаче не може автоматично да бъде сравняван с този на Мазонакис. Фактът, че едно и също лекарство е открито в организмите им, не доказва, че причините за смъртта са еднакви.

Разследването продължава

Разследващите трябва да установят кога и по какъв начин е попаднал пропофолът в организма на Мазонакис и дали има връзка със смъртта му. За това ще бъдат анализирани токсикологичните резултати, медицинските данни и хронологията на последните часове от живота му. Окончателният отговор за причината за смъртта се очаква от официалните заключения на компетентните органи.