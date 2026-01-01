Гръцките съдебни власти повдигнаха по-тежко обвинение срещу двама лекари във връзка със смъртта на популярния певец Йоргос Мазонакис. Първоначалното обвинение срещу тях беше за излагане на пациент на опасност, довело до смърт, но след анализ на нови доказателства то е преквалифицирано в убийство с евентуален умисъл.
Мазонакис почина на 9 септември на 54-годишна възраст, след като получил сърдечен арест по време на процедура по плазмафереза в частен медицински кабинет в атинския квартал Колонаки. Според гръцките власти кабинетът не е притежавал необходимия лиценз за извършване на процедурата, която по правило трябва да се извършва в подходящо оборудвано лечебно заведение.
Θάνατος Μαζωνάκη: Ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο η κατηγορία για τους δύο γιατρούς https://t.co/7gZ6h2HXxn— Flash.gr (@flashgrofficial) September 14, 2026
Разследването се съсредоточава върху действията на двамата лекари в минутите преди и след загубата на жизнените показатели на певеца. Данните от апарата за плазмафереза показват, че процедурата е започнала около 14:37 ч., а апаратът е подал сигнал за загуба на жизнени показатели около 15:23 ч. Според разследването линейката е била повикана едва в 16:23 ч.
Γιώργος Μαζωνάκης: Στον Ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών – Τι δείχνουν οι φωτογραφίες στο κινητό της Γάκα https://t.co/QpUe0xI27A— iEidiseis.gr (@iEidiseisGR) September 15, 2026
Сред ключовите доказателства са данните от медицинския апарат, възстановена снимка на Мазонакис, направена по време на процедурата, както и цифрови данни от телефони и компютри в кабинета. Разследващите проверяват и обстоятелствата около изтриването на снимката и на данни, свързани с посещението на певеца.
По данни на ERT екипът на спешната помощ е пристигнал в 16:26 ч. и е установил, че пациентът е без спонтанно дишане и пулс и е в неотговарящ на дефибрилация сърдечен ритъм.
Двамата лекари, които са семейна двойка, трябва да дадат обяснения пред разследващия съдия на 15 септември. При новата правна квалификация те могат да бъдат изправени пред значително по-тежко наказание, включително доживотен затвор съгласно гръцкото законодателство.
Doctors face homicide charges over Giorgos Mazonakis’ death as investigation intensifies— Greek City Times (@greekcitytimes) September 14, 2026
Prosecutors have upgraded charges against two doctors over the death of Giorgos Mazonakis, raising the allegations to homicide with possible malice aforethought.https://t.co/NFCg5z5Mhw pic.twitter.com/twswb904Pr
Важно е да се подчертае, че повдигнатото обвинение не означава, че лекарите са признати за виновни. Вината им предстои да бъде установена в с по-силен заглавен вариант, подзаглав рамките на съдебното производство.