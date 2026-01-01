Гръцките съдебни власти повдигнаха по-тежко обвинение срещу двама лекари във връзка със смъртта на популярния певец Йоргос Мазонакис. Първоначалното обвинение срещу тях беше за излагане на пациент на опасност, довело до смърт, но след анализ на нови доказателства то е преквалифицирано в убийство с евентуален умисъл.

Мазонакис почина на 9 септември на 54-годишна възраст, след като получил сърдечен арест по време на процедура по плазмафереза в частен медицински кабинет в атинския квартал Колонаки. Според гръцките власти кабинетът не е притежавал необходимия лиценз за извършване на процедурата, която по правило трябва да се извършва в подходящо оборудвано лечебно заведение.

Разследването се съсредоточава върху действията на двамата лекари в минутите преди и след загубата на жизнените показатели на певеца. Данните от апарата за плазмафереза показват, че процедурата е започнала около 14:37 ч., а апаратът е подал сигнал за загуба на жизнени показатели около 15:23 ч. Според разследването линейката е била повикана едва в 16:23 ч.

Сред ключовите доказателства са данните от медицинския апарат, възстановена снимка на Мазонакис, направена по време на процедурата, както и цифрови данни от телефони и компютри в кабинета. Разследващите проверяват и обстоятелствата около изтриването на снимката и на данни, свързани с посещението на певеца.

По данни на ERT екипът на спешната помощ е пристигнал в 16:26 ч. и е установил, че пациентът е без спонтанно дишане и пулс и е в неотговарящ на дефибрилация сърдечен ритъм.

Двамата лекари, които са семейна двойка, трябва да дадат обяснения пред разследващия съдия на 15 септември. При новата правна квалификация те могат да бъдат изправени пред значително по-тежко наказание, включително доживотен затвор съгласно гръцкото законодателство.

Важно е да се подчертае, че повдигнатото обвинение не означава, че лекарите са признати за виновни. Вината им предстои да бъде установена в с по-силен заглавен вариант, подзаглав рамките на съдебното производство.