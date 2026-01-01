Две нови защитени територии може да бъдат обявени в област Смолян, съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция по околна среда и води в Смолян. Това са скалните феномени „Скален трон“ край Борино и „Великата Богиня Майка“ в землището на село Буйново.

Подземна приказка в Родопите: Пещера „Ухловица“ впечатлява със скални чудеса и мистерии (СНИМКИ)

Това каза директорът на инспекцията Екатерина Гаджева. Тя добави, че предложението за тяхното опазване е одобрено от комисията. Гаджева добави, че това са първите предложения през тази година, за които е започнала процедура за обявяване на нови защитени територии в региона.

Целта е характерните скални образувания и местообитанията около тях да бъдат съхранени за следващите поколения. „Скален трон“ се намира в землището на село Борино, а предложената за защита площ е 2,495 декара. Скалното образувание е с височина 2,70 метра, ширина 0,95 метра и дълбочина 1,25 метра.

„Великата Богиня Майка“ е в землището на село Буйново и обхваща площ от 1,205 декара. Отличителна за скалния феномен е формата на силуета, който при наблюдение от запад наподобява ясно очертан човешки профил.

Скрито богатство на Родопите крие древни тайни и легенди за съкровища (СНИМКИ)

И двете места попадат в защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ от европейската екологична мрежа „Натура 2000“. След приключване на процедурата двете природни забележителности трябва да бъдат обявени със заповед на министъра на околната среда и водите по реда на Закона за защитените територии.

През тази година РИОСВ е провеждала и процедури за поставяне под защита на вековни дървета в региона.