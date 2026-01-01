Вълк е бил забелязан в селището Никити на Халкидическия полуостров, съобщава регионалният сайт „Вория“. Това е най-малко вторият вълк, който напоследък е забелязан в населено място на Халкидики след вълчицата, която тази есен и миналата година нападна хора в градчето Неос Мармарас.

Вълкът е бил засечен в 22:10 ч. миналия петък в Никити. На кадрите, публикувани от halkidikinews.gr, се вижда, че преминаваща жена внезапно се озовава срещу животното, след което уплашена се връща обратно.

После вълкът влиза през отворена врата в двор и се чуват крясъци на котка. Малко по-късно вълкът излиза от двора с котката в уста и се отдалечава.

Собственикът на имота е казал, че котката му е лежала на малко столче пред входа на къщата, откъдето я е отвлякъл вълкът. Съдбата на котката не се уточнява в публикацията.

Жители на Никити са поискали властите да се намесят, да уловят животното и да го преместят в подходяща природна среда.

Напоследък има доста информации за навлизане на предполагаеми вълци в селища в Северна Гърция.

През септември в Неос Мармарас малко дете от Сърбия и мъж на 46 години бяха ухапани от животно. Преди една година отново в Неа Мармарас вълк ухапа петгодишно дете. И двата случая се свързват с вълчицата, която се издирва, за да бъде прехвърлена в център за диви животни.

По-рано тази година, през юли, друго дете на 4 години беше нападнато от вълк в района на Солун.