Водач на лек автомобил блъсна майка с количка на кръстовището между бул. "Априлско въстание" и ул. "Странджа" в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Жена е в болница, след като беше блъсната на пешеходна в Разград

23-годишната жена, 25-годишният баща и детето пресичали на пешеходна пътека, когато били ударени от лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 44-годишен мъж.

Детето е откарано за преглед в МБАЛ – Разград. Медиците установили охлузни рани по лицето му. Няма други пострадали при произшествието.

Шофьор блъсна мъж на пешеходна пътека в Разград и избяга

На мястото се извършва оглед, а причините за катастрофата се изясняват. Движението в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“ и се осъществява в една лента.