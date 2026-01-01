58-годишна пешеходка пострада при пътно-транспортно произшествие в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е получен на тел. 112 около 10 часа днес. На кръстовището между улиците "Княз Борис" и "Васил Левски" джип "Хонда CRV", управляван от 70-годишен мъж от Разград, при маневра завой надясно, блъска пресичащата на пешеходна пътека жена.

Пострадалата е транспортирана в МБАЛ-Разград, където медиците установили фрактури на ребра и тазобедрена кост.

В момента се извършва оглед на местопроизшествието от оперативно-следствена група.