Токов удар на територията на ТЕЦ "София" затруднява топлоснабдяването в районите, обслужвани от топлофикационния район "София", съобщиха за БТА от "Топлофикация София.

Токовият удар е предизвикал сериозен пробив по топлопреносната мрежа, в резултат на който абонатите в районите, обслужвани от топлофикационен район „София“, включително централната градска част на столицата са усетили влошено топлоподаване.

Пробивът е на ул. "Кирил и Методий" между ул. "Вашингтон" и бул. "Мария Луиза". Всички аварийни екипи на дружеството са мобилизирани и работят по локализирането и дренирането на участъка, за да бъде установен мащабът на аварията. В част от засегнатите райони топлоподаването вече се нормализира, до края на деня нормалното топлоподаване ще бъде възстановено за по-голямата част от абонатите, а за малка част от тях - утре преди обед.

Миналата година по това време сме имали 118 аварии, а сега има над 500, каза преди дни кметът на София Васил Терзиев. Той прогнозира, че догодина сигурно ще са хиляда, затова и е толкова наложително да се ремонтират десетки километри мрежа.