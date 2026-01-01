Паднала скална маса върху железния път прекъсна движението на Родопската теснолинейка между гарите Цветино и Аврамово. Инцидентът е станал на 28 ноември, съобщиха от БДЖ.

Заради свличането на скалите е преустановено движението на влаковете в засегнатия участък от теснопътната линия Септември – Добринище.

Пътнически влак №16105, който е потеглил от Септември в 15:45 ч. и е трябвало да пристигне в Добринище в 20:37 ч., престоява на гара Света Петка, сочи информацията на железопътния превозвач.

Засегнат е и пътнически влак №16104, пътуващ от Добринище за Септември. По данни на БДЖ композицията престоява на гара Аврамово заради падналата скална маса.

Появи се и предварителна информация за дерайлиране на теснолинейката в района на Аврамово, но към момента няма официално потвърждение от БДЖ, че влакова композиция е излязла от релсите.

Засега няма официална информация за пострадали пътници, както и кога движението в участъка ще бъде възстановено.