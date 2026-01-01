По разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов военнотранспортен самолет „Спартан“ от състава на Военновъздушните сили изпълнява полет по маршрут София – Марсилия – София, за да транспортира български граждани, пострадали по време на футболния мач между отборите на „Олимпик Марсилия” и „Левски София”. Към момента трима български граждани все още са в болница, като двама от тях остават под лекарско наблюдение. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Самолетът излетя от летище „Васил Левски - София“ с екип от лекар и медицинска сестра от Военномедицинска академия, съобщиха от Министерството на отбраната.

Очаква се с военния самолет в България да бъдат транспортирани трима пострадали, които се намират във френска болница, както и други български граждани при необходимост.

Самолетът ще осигури завръщането в страната на пострадалите, които получат разрешение от лекарите да напуснат лечебното заведение и се нуждаят от съдействие за прибирането си.

Общо 11 български граждани са пострадали при насилието в Марсилия. Шестима от тях са били транспортирани до болнични заведения, а останалите петима са получили медицинска помощ на място.

Нападение над фенове на Левски на стадиона в Марсилия, привърженици са откарани в болница (ВИДЕО)

От външното министерство уточняват, че състоянието на пострадалите продължава да се проследява. След необходимите медицински прегледи ще бъде преценено кога пациентите могат да бъдат изписани и дали са в състояние да пътуват.

Българските дипломати оказват съдействие на пострадалите

От МВнР уверяват, че още след първите сигнали за инцидентите българските институции са в постоянна координация и оказват помощ на пострадалите и техните близки.

Генералното консулство на България в Лион е приемало денонощно сигнали на дежурния си телефон и е поддържало връзка с компетентните френски власти.

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Български консулски представител е заминал за Марсилия, където е посетил пострадалите сънародници и е разговарял с тях и с лекуващите ги лекари.

На всички български граждани, които са имали нужда, е оказано и съдействие за транспорт до летището в Марсилия.

България настоява за пълно разследване

Генералният консул на България в Лион, почетният консул в Марсилия и полицейското аташе в Париж продължават да следят развитието на случая и да оказват необходимото съдействие.

Министерството на външните работи вече изпрати дипломатическа нота до Франция, с която настоява за пълно изясняване на обстоятелствата около нападението над българските футболни привърженици.

От ведомството подчертават, че българската държава продължава да оказва съдействие на пострадалите и техните семейства.

Предстоящото изпращане на военнотранспортния самолет „Спартан“ е част от предприетите мерки за осигуряване на безопасното завръщане на българските граждани, чието здравословно състояние позволява да пътуват.