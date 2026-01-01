Пътнотранспортно произшествие затруднява движението през Прохода на Републиката в района на село Пчелиново в област Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Сигнал за инцидента е получен в 18:42 часа.

По първоначална информация инцидентът е станал между товарен автомобил, управляван от 51-годишен мъж, и лек автомобил, управляван от 56-годишен мъж. Пострадали са водачът на лекия автомобил и 55-годишна пътничка в колата му. Към момента те се транспортират към болница.

Водачът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

В района на местопроизшествието полицейски екип регулира движението, което се осъществява в една лента.