Отровна жълтокоремна морска змия е излязла на брега в Южна Калифорния, съобщиха от Природонаучния музей на окръг Лос Анджелис, цитиран от „Индипендънт“. Змията, регистрирана през миналия уикенд, е едва осмият представител на този вид, документиран някога по крайбрежието на Южна Калифорния.

Както този вид змия, така и маслинови ридлеи (вид морски костенурки) са рядкост в региона, но в момента и двата вида се появяват във водите с необичайно висока температура, свързани с климатичното явление Ел Ниньо. Учените от музея призовават хората, посещаващи плажовете, да помагат за откриването и регистрирането на тези животни.

Грег Поли, куратор на отдела по херпетология в музея, и негови колеги от Службата за риба и дива природа на САЩ (U.S. Fish and Wildlife Service) са установили и място за гнездене на маслиновите ридлеи, което според музея е най-северното и най-ранното регистрирано досега в Калифорния.

Гнездото е открито на плаж в окръг Санта Барбара. Според Природонаучния музей на окръг Лос Анджелис (NHMLAC) яйцата може да са били снесени преди регистрираните случаи на гнездене в окръг Ориндж в средата на септември. Откритите и спасени яйца и ембриони са били изследвани, като се предполага, че някои от тях са били само на няколко дни от излюпването.

Откритието показва, че при определени условия на околната среда яйцата на маслинените морски костенурки могат успешно да се инкубират в Калифорния, казаха представители на музея.

По-топлите океански води, свързани с явлението Ел Ниньо, могат да привлекат жълтокоремните морски змии към морски течения, които през зимата стават твърде студени за тях, посочват от музея.