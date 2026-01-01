Представете си плод, който съчетава вкуса на банан, ананас, папая и ягода, а вътрешността му напомня на нежен крем. Звучи като десерт, но всъщност е черимоя – екзотичен плод от Южна Америка, който вече се появява и на българския пазар. Заради сладкия си вкус и необичайната текстура той често е наричан „крем-ябълка“, а сезонът му е именно през по-студените месеци.

Черимоята (Annona cherimola) произхожда от Андите и се смята, че за нейна родина са високопланинските райони на днешно Перу и Еквадор, както и части от Колумбия. Принадлежи към семейство Annonaceae, а днес се отглежда в различни субтропични райони по света. Испания е сред важните европейски производители на плода.

Наричат я зимен плод, защото сезонът ѝ обикновено продължава от септември до февруари. Точният период на беритба обаче зависи от климата и района, в който се отглежда.

На какво прилича вкусът на черимоята?

Отвън черимоята изглежда като зелена шишарка или сърцевиден плод с релефна кора. Истинската изненада е вътре – месестата част е бяла, сочна и толкова мека, че напомня на крем или добре узрял пудинг.

Вкусът ѝ трудно може да се опише само с едно сравнение. Някои усещат сладостта на банана, други откриват нотки на ананас, папая, маракуя или ягода. Именно тази комбинация ѝ печели определението „плодова салата в една кора“.

Черимоята е климактеричен плод, което означава, че продължава да узрява и след откъсването си. Когато е готова за консумация, кората ѝ леко поддава при натиск. Ако е твърда, може да се остави на стайна температура, докато омекне.

Какво съдържа този екзотичен плод?

Черимоята е сравнително нискокалорична. В 100 грама от нея се съдържат приблизително 63 килокалории, 13,6 грама въглехидрати, 1,5 грама белтъчини и около 0,2 грама мазнини.

Плодът осигурява витамин С и витамини от група В, както и минерали като калий, магнезий, калций и фосфор. В състава му има и полифеноли, терпени и ацетогенини – биоактивни съединения, които привличат вниманието на изследователите.

Проучвания разглеждат и потенциалните биологични свойства на тези вещества. Изследване, публикувано в списание Natural Product Research през 2006 г., анализира екстракти от осем растения от семейство Annonaceae, сред които и черимоя. Част от изследваните екстракти показват антибактериална активност срещу определени микроорганизми в лабораторни условия.

Това обаче не доказва, че консумацията на черимоя може да лекува инфекции или да замести предписано лечение. Лабораторните резултати не бива да се приемат като доказателство за лечебен ефект при хора.

БГНЕС

Как се яде черимоята и защо трябва да внимаваме със семената?

Най-лесният начин да опитате черимоя е да я разрежете на две и да изядете меката вътрешност с лъжичка. Тъмните семена се отстраняват – те не трябва да се дъвчат или поглъщат, тъй като съдържат токсични съединения.

Заради кремообразната си консистенция плодът е подходящ не само за консумация в прясно състояние. Може да се добавя към смутита, плодови салати, сладолед и различни кремове. Ако го нарежете предварително, имайте предвид, че месестата част потъмнява при контакт с въздуха. Малко лимонов сок може да помогне да запази светлия си цвят.

Черимоята е от онези плодове, които изненадват още с първата хапка. С необичайния си външен вид, нежна вътрешност и вкус, напомнящ на няколко различни плода, тя предлага възможност да опитаме нещо ново – без да напускаме България.