Пловдивският окръжен съд гледа мярката за неотклонение на осем мъже, задържани за извършване на археологически разкопки без разрешение.

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Евгени Шонов, Ивайло Манчев, Газеп Дурала, Добромир Овнаров, Мариан Иванов, Митко Камбуров, Марин Чернев, Росен Мазмаджиев.

Окръжният съд даде два часа почивка, за да може адвокатите на обвиняемите да се запознаят с материалите по делото.

БТА

Срещу тях е повдигнато обвинение за това, че в периода от пролетта на 2025 г. до 26 ноември в Пловдив и на територията на страната са участвали в организирана престъпна група като са извършвали археологически разкопки без предвиденото от закона разрешение и не са съобщавали на властите за намирането на културни ценности.

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Групата е създадена с користна цел, а за нейн ръководител като обвиняем е привлечен Евгени Шонов на 50 г. Един от участниците в структурата е полицейски служител в София.

БТА

След проведена специализирана полицейска операция на служители от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив на различни адреси са били открити 296 предмета с белези на културни ценности, 299 монети, близо 70 000 евро в брой, 30 златни накити, 15 металотърсача и друга техника.

БТА

По досъдебното производство са извършват разпити на свидетели, предстои да бъдат назначени експертизи, които да установят дали иззетите обекти представляват културно-исторически ценности и каква е тяхната стойност.