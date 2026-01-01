Данни за неправомерно усвояване на европейски средства по програми за заетост чрез фиктивни трудови договори са установени в две фирми в община Кирково. Нарушенията са разкрити при съвместни проверки на служители на Икономическа полиция към Областната дирекция на МВР в Кърджали и Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).

По време на брифинг пред медиите Радослав Узунов съобщи, че се проверяват трудовите правоотношения на общо 14 души – петима в едното дружество и деветима в другото. До момента са установени десет фиктивни назначения, като месечните възнаграждения на проверяваните работници са между 1400 и 2800 евро. Голяма част от назначените са в роднински отношения.

По данни на разследващите схемата е действала през 2024 и 2025 г., като са усвоявани средства по европейски програми за насърчаване на заетостта, администрирани чрез Агенцията по заетостта и Бюрото по труда.

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Според събраната до момента информация част от лицата съзнателно са се съгласявали да бъдат назначавани фиктивно, за да им бъдат плащани осигуровки, докато средствата за възнагражденията им са постъпвали при работодателите. Част от работниците, от които са снети обяснения, твърдят, че не са получавали посочените суми.

„Получавали са ги управителите на фирмите. Сега разследваме как и въобще дали са стигали до служителите“, каза Узунов.

Предстои да бъде установен пълният размер на неправомерно усвоените европейски средства, както и каква част от тях действително е достигнала до работниците.

Работата по случая продължава от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР – Кърджали. Проверяват се данни за неправомерно получаване на средства от юридически лица чрез представяне на неверни сведения и присвояване.