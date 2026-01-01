Две модерни кабинкови въжени линии с обща дължина 9,5 км и седем лифтови станции са предвидени в заданията за проектиране. Това е поредната стъпка от стратегията на кмета Васил Терзиев за връщането на Витоша на софиянци, съобщиха от Столична община.

След предприетите действия за изграждане на нова въжена линия от Княжево до Копитото и модернизация на скивлека „Заека“ („Алеко 1“) Столична община продължава с други две емблематични за поколения софиянци съоръжения – Симеоновския и Драгалевския лифт. "От години те са част предимно от спомените на гражданите, а не от активния живот на планината", пишат от СО.

От Столична община отбелязват, че ркспертите от направление „Градско планиране и развитие“ подготвиха задания за изработване на специализирани подробни устройствени планове (ПУП) за въжените линии „Симеоново – Алеко“ и „Драгалевци – Голи връх“, които на 26 ноември бяха внесени от зам. кмета Любомир Георгиев в Столичния общински съвет за одобрение и разрешение за изработването на ПУП. На 12 ноември т.г. СО внесе заданията и в РИОСВ за оценка за необходимостта от екологична оценка.

И двете съоръжения са част от лифтовата инфраструктура, приватизирана през 2007 г. от „Витоша ски“ АД. С предприетите действия Столична община изпълнява своята част от необходимите стъпки за възстановяването на лифтовете – създаване на устройствена основа за тяхната модернизация в рамките на съществуващите трасета, определяне на необходимите сервитути и осигуряване на възможност за изграждане на съвременни лифтови съоръжения и станции.

Двете задания са разработени в рамките на стратегическия проект на Столична община „Визия за Витоша“ и в изпълнение на приетата „Пътна карта за възстановяване на лифтовете в ПП „Витоша“.

Симеоновският лифт – над 6 км трасе и четири станции

Симеоновският лифт, последната функционираща въжена линия, свързваща София с високата част на Витоша, не работи от есента на 2023 г. През май 2024 г. собственикът обяви, че съоръжението няма да бъде възстановено в досегашния му вид. Сред посочените причини са амортизацията и липсата на резервни части. Впоследствие „Витоша ски“ представи намерения за подмяна на съоръжението, обвързани с искания за промени в нормативната уредба.

Разработеното от Столична община задание за въжената линия „Симеоново – Алеко“ предвижда модерна кабинкова линия с обща дължина 6094 метра и капацитет между 600 и 900 души на час.

Предвидени са четири лифтови станции – долна, две междинни и горна. В обхвата на трасето попадат 92 поземлени имота с различна собственост, разположени на територията на районите „Витоша“ и „Панчарево“.

Специализираният подробен устройствен план ще създаде условия за учредяване на необходимия сервитут, изграждане на лифтовите станции и осигуряване на съпътстващата техническа инфраструктура.

Драгалевският лифт – след осем години прекъсване, възможност за модерна кабинкова линия

Драгалевският лифт не работи от ноември 2018 г. Въпреки съдебно решение от 2023 г. за ремонт и възстановяване на съоръжението, както и наличието на разрешение за ремонт, за което през 2024 г. съобщи ръководството на Природен парк „Витоша“, лифтът остава извън експлоатация.

Заданието на Столична община за въжената линия „Драгалевци – Голи връх“ предвижда замяната на старото седалково съоръжение с модерна кабинкова линия с обща дължина 3416 метра и капацитет между 600 и 900 души на час.

Предвидени са три станции – долна, междинна и горна. В териториалния обхват на разработката попадат 16 поземлени имота, от които 15 са публична държавна собственост и един – публична общинска собственост.

Модернизацията на съоръжението в рамките на съществуващото трасе има за цел да възстанови една от ключовите връзки между града и високата част на Витоша.

Четири лифтови съоръжения – част от единна стратегия за Витоша

През юли тази година Столичният общински съвет даде зелена светлина за изработването на специализирани устройствени планове за две други съоръжения – нова въжена линия от Княжево до Копитото, успоредна на старото трасе на Княжевския лифт, и модернизация на скивлека „Заека“ („Алеко 1“), който се предвижда да бъде заменен със съвременен седалков лифт.

Успоредно с това през ноември т.г. Столична община предприе действия по обезопасяването на стария Княжевски лифт и премахването на опасните елементи от съоръжението въз основа на техническо обследване и заповед на кмета Васил Терзиев.

С одобряването на заданията за Симеоновския и Драгалевския лифт общината продължава работата по възстановяването и модернизирането на лифтовата инфраструктура на Витоша.

Общият подход при планирането на съоръженията включва въвеждане на съвременни технологии, модернизиране на техническата инфраструктура, осигуряване на удобни връзки с градския транспорт и стриктно спазване на екологичните норми и режимите на защитените територии.