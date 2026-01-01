Катастрофа между кола и патрулка е станала в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази сутрин на ул. "Христо Ботев".

Произшествието е между полицейски автомобил в специален режим на движение с включена светлинна и звукова сигнализация и автомобил ,управляван от 74-годишен мъж.

Шофьорът на колата не е спрял на знак "Стоп" и е отнел предимството на полицейския автомобил.

74-годишният мъж и единият от полицейските служители са откарани за преглед. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.