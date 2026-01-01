Актрисата Джъстин Лупе, позната с ролите си в сериалите „Наследници“ и „Никой не иска това“, обяви, че е бременна с второто си дете.

Тя сподели радостната новина в Instagram по случай Деня на благодарността, със закачливо послание: „Благодарна за всичко, което се готви и е напълно изпечено днес“, съобщи „Филм Нюз“.

В публикацията актрисата споделя няколко семейни снимки. На една от тях позира със съпруга си – илюстратора Тайсън Мейсън, като показва наедрялото си коремче, върху което е нарисувана пуйка. На друга държи двегодишната им дъщеря Елис, докато Мейсън е с домашното им куче. Четиримата се усмихват пред камерата.

Новината предизвика вълна от поздравления от приятели и известни личности. Джаки Тон, екранната ѝ партньорка в „Никой не иска това“, също остави коментар: „Прекрасно ангелско семейство“.

Люп и Мейсън станаха родители за първи път през август 2024 г., когато се роди дъщеря им Елис. По това време актрисата снимала първия сезон на романтичната комедия на Netflix, в която изпълнява ролята на Морган, и била бременна по време на снимките.

Двамата са заедно от 2023 г. Историята на запознанството им също е любопитна – според неофициални сведения общ приятел препоръчал на Мейсън да нарисува кучето на Лупе като подарък за баща ѝ. На 18 февруари 2025 г. двамата сключили граждански брак на церемония в съда в Бевърли Хилс.

От „Наследници“ до новия сезон на „Никой не иска това“

Джъстин Лупе изигра Уила Ферейра в хитовия сериал „Наследници“. Зрителите я познават и от продукциите „Мистър Мерцедес“ и „Прекрасната госпожа Мейзъл“.

Актрисата ще се завърне в ролята на Морган в четвъртия сезон на „Никой не иска това“. Netflix обяви подновяването на сериала за нов сезон на 6 ноември, като премиерата му е планирана за 2027 г.