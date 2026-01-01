Гърция е на първо място в Европейския съюз по средна възраст на автомобилите в движение. При леките коли показателят е близо 18 години при средно около 13 години за Европа, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, позовавайки се на данни на Европейската асоциация на автомобилните производители.

По гръцките пътища ежедневно се движат автомобили на 20, 25 и дори 30 години. Състоянието на автомобилния парк се дължи основно на икономически причини, посочи ЕРТ.

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Според информацията продължителната експлоатация и недостатъчната поддръжка често водят до механични и електрически повреди по време на движение, създавайки затруднения за пътния трафик, особено през летните месеци.

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Службите за пътна помощ в Гърция получават 1,5 млн. повиквания годишно, като в някои случаи разходите за ремонт на даден автомобил надхвърлят стойността му.

Гърция заема първо място в Европа и по средна възраст на товарните автомобили – близо 23 години, а при автобусите се нарежда на второ място след Румъния, сочат данните.