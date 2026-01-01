Спортните федерации у нас изразиха сериозна загриженост за бъдещето на българския спорт във връзка с предстоящите промени в Закона за хазарта. В обща позиция те заявяват подкрепа за мерките срещу хазартната зависимост, но предупреждават, че ограниченията върху спонсорството могат да доведат до намаляване или прекратяване на договори и да засегнат най-вече малките клубове и детско-юношеските школи.

Федерациите подкрепят забраната за присъствие на хазартни марки върху екипировка, съоръжения и материали, предназначени за малолетни и непълнолетни, както и забраната за външна реклама на хазарт извън спортните съоръжения. Те настояват спонсорските партньорства в спорта да бъдат сключвани единствено с лицензирани оператори и да съдържат необходимите предупреждения за риска от зависимост.

„Защитата на обществото не трябва да бъде за сметка на децата, които спортуват“, подчертават от федерациите.

Според тях приходите от спортно спонсорство осигуряват провеждането на първенства, функционирането на клубове, възнагражденията на треньори, развитието на детско-юношеските школи и поддръжката на спортните бази. Най-сериозни биха били последствията за малките клубове и населените места, където възможностите за алтернативно финансиране са ограничени.

В позицията се посочва още, че законопроектът в сегашния си вид допуска присъствието на марката единствено върху екипировка и съоръжения, като забранява всяка друга форма на комуникация. Според федерациите комуникацията е неотменима част от спортното спонсорство и именно тя дава възможност на спонсора да покаже подкрепата си за дадено първенство, клуб или отбор.

Те предупреждават, че при тези условия спонсорството губи смисъла си за компаниите, които го финансират, а договорите могат да бъдат намалени или прекратени. Затова призовават народните представители да преразгледат съответните текстове преди второто четене на законопроекта.

От федерациите посочват, че към момента няма друг бранш, готов да подкрепя българския спорт в същия мащаб. Според тях рекламните бюджети от други икономически сектори не могат в обозримо бъдеще да заместят евентуалните загуби заради ограниченията.

Ако държавата реши да запази тези текстове, спортните организации настояват да бъде въведен законово гарантиран механизъм за целево финансиране на спорта от приходите от хазартни такси. Приоритет според тях трябва да получат клубовете и детско-юношеският спорт.

Федерациите призовават народните представители да вземат предвид позицията им при второто четене на законопроекта и заявяват готовност да участват в работата на парламентарната комисия за намиране на устойчиво решение.

„Българският спорт иска гаранции за своето бъдеще. Защото да защитим децата означава и да запазим възможността им да спортуват“, завършва позицията.