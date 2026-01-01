Над четири от всеки десет автомобила в страната са на повече от 20 години, а дизеловите коли продължават да доминират, показват данни на Евростат. В същото време се отчита постепенно увеличение на регистрациите на електрически и хибридни превозни средства.

Албания разполага с един от най-остарелите автомобилни паркове в Европа, сочат данни на Евростат. Към края на 2024 г. 43% от автомобилите в страната са били на възраст над 20 години, а общо 91% са на повече от десет години.

Статистиката показва още, че дизеловите автомобили продължават да преобладават по албанските пътища. През 2025 г. те са формирали 72,1% от целия автомобилен парк.

Въпреки това се наблюдават признаци на постепенно обновяване на автопарка. През първите два месеца на 2026 г. в Албания са регистрирани 1712 електрически и 608 хибридни автомобила, което показва нарастващ интерес към превозните средства с по-ниски емисии.

Данните очертават продължаващото доминиране на старите автомобили в страната, въпреки постепенното навлизане на електрическата мобилност.