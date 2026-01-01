60 души са идентифицирани или неформално разпознати като жертви на трафик на хора през първите шест месеца на 2026 г. Сред тях са 17 деца. За този период в администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили 38 сигнала.

За сравнение, през цялата 2025 г. идентифицираните жертви са били 89. Данните бяха представени от Комисията по повод официалното откриване на инициативата „Ескейп стая на колела България 2026“.

Трудовата експлоатация нараства

Особено отчетлива е тенденцията при трудовата експлоатация. За първите шест месеца на годината са отчетени 23 жертви на трудова и 23 жертви на сексуална експлоатация.

От Комисията посочват, че трафикът на хора все по-често е свързан с обещания за работа, по-добри условия на живот и нови възможности. Успоредно с това интернетът и социалните мрежи се превръщат във важен инструмент за вербуване, изграждане на доверие и контрол.

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България все по-често е не само страна на произход, но и дестинация за жертви на трафик на хора. Увеличаването на трудовата миграция създава нови възможности за злоупотреби, особено когато обещаните условия за работа се различават съществено от реалните.

Мъжете също са все по-често сред жертвите заради увеличаването на случаите на трудова експлоатация – например в строителството, селското стопанство, производството и логистиката. От Комисията уточняват, че това не означава намаляване на сексуалната експлоатация, а значително увеличаване на случаите на трудова експлоатация.

Как интернет улеснява вербуването

Трафикантите все по-често използват интернет, за да достигат до потенциални жертви. Вербуването може да започне в социална мрежа, чат приложение, сайт за работа или платформа за запознанства.

Особено уязвими са децата и младите хора. Извършителите могат да се представят за връстници, приятели или потенциални работодатели, да изградят доверие и постепенно да въвлекат човека в рискова ситуация.

Развитието на изкуствения интелект добавя и нов риск. Фалшиви профили, изображения, видеа и гласови съобщения могат да бъдат създавани все по-убедително. Затова дигиталната грамотност и критичното мислене са важна част от превенцията.

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Сред предупредителните сигнали са необичайно високо заплащане при минимални изисквания, липса на писмен договор, отказ да бъде предоставена конкретна информация за работодателя, настояване за незабавно заминаване и натиск за бързо решение.

Сигнали могат да бъдат и задържането на лични документи, ограничаването на свободата на придвижване и разминаването между обещаните и реалните условия.

„Трафикът много рядко започва с насилие“

Сексуалната експлоатация може да бъде предшествана от изграждане на емоционална връзка, психологическа или икономическа зависимост и постепенно превръщане на доверието в контрол.

„Трафикът на хора много рядко започва с насилие. Често започва с доверие“, подчертаха от Комисията.

Финансови затруднения, търсене на работа, желание за по-добър живот, емоционална зависимост или липса на информация могат да бъдат фактори, които престъпните мрежи използват.

Националната комисия за борба с трафика на хора финансира седем специализирани услуги – четири от резидентен тип и три консултативни услуги във Варна, Бургас и София. Те предоставят психологическа, социална и правна помощ.

От Комисията уточняват, че официалната статистика показва само случаите, които достигат до институциите и при които хората са идентифицирани като жертви. Съществуват и случаи, които остават недокладвани.

„Ескейп стая на колела“ в София

По-рано днес на площад „Гина Кунчева“ в столицата беше поставено началото на интерактивната инициатива „Ескейп стая на колела България 2026“, насочена към превенцията на трафика на хора.

Участниците влизат в интерактивно пространство, в което чрез задачи, следи и кодове се запознават с рисковете, свързани с трафика на хора.

Първото издание на инициативата е реализирано в 11 града в България в рамките на 13 събития и е достигнало до над 1500 участници.