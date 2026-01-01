Специализирана операция се проведе във Врачанско, съобщиха от полицията.

Акцията е започнала на 6 април, насочена към противодействие на битовата престъпност и престъпленията против политическите права на гражданите.

В рамките на акцията са извършени проверки в 49 жилища и прилежащите към тях площи, три заложни къщи, 446 моторни превозни средства и 522 лица.

Акция срещу купуването на гласове в Монтана: Откриха тефтери със списъци и незаконно оръжие

Задържани са шестима души - едно лице за склоняване към проституция, четири лица за притежаване на наркотици, едно лице за управление на МПС след употреба на наркотични вещества.

По време на операцията са разкрити пет престъпления по сигнали от предходен период. Образувани са две бързи и пет досъдебни производства, както и 52 предупредителни протокола.

По Закона за движение по пътищата са съставени седем акта и 414 фиша.