Дете на пет години от село Баурене, област Враца, е постъпило в събота за лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана с телесна повреда - хематоми и кръвонасядания по лицето, ръцете и краката, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигнал за това е подаден от дежурен лекар в спешния център. Веднага е започнало разследване, което е установило, че за времето от 15 май до 13 юни на детето е бил нанасян побой в условията на домашно насилие в село Новачене, област София, където то пребивавало.

По случая е разпитан свидетел и е образувано досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс. Случаят е докладван на дежурен прокурор в Районната прокуратура в Монтана.

От Областната дирекция на МВР в Монтана казаха за БТА, че от началото на тази година в региона по Закона за защита от домашно насилие са образувани 17 досъдебни производства, от които 10 са за нанесени телесни повреди, четири - за закана за убийство и две - за неизпълнение на съдебна заповед за защита. През миналата година за престъпления, извършени в условията на домашно насилие, в Монтанско са образувани 56 досъдебни производства. В 30 от случаите става въпрос за нанесени телесни повреди, 15 са закани, седем са неизпълнения на заповеди за защита, едно е повторно неизпълнение на заповед за защита. Има и един случай на насилствено лишаване от свобода, уточниха от полицейската дирекция.