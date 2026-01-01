Въпреки присъединяването на България към Шенгенското пространство, пътуващите за Гърция през граничен пункт "Маказа" се сблъскват с продължително чакане през уикендите. Проблемът засяга хиляди български граждани, а решаването му зависи от координацията между българските и гръцките регионални власти.

Вече няколко поредни седмици на втория по натовареност граничен пункт с южната ни съседка се образуват значителни струпвания на автомобили. Според наличната информация, цитирана от NOVA, преминаването в пиковите часове може да отнеме между половин и един час.

Дезинфекционен пункт: Нова пречка на гръцка територия

Основната причина за забавянето е новоизграден пункт за дезинфекция от гръцка страна, въведен в експлоатация тази година. Бисер Николов, областен управител на Кърджали, обяснява, че съоръжението принуждава шофьорите да намаляват скоростта си значително, което води до натрупване на автомобили.

„През тъй нареченото трасе, през което става обезпаразитяването на автомобилите на гръцка територия, преминаването отнема около 5-6 секунди. Това преминаване може да стане и по-кратко, но автомобилите, които стигат до там, от чисто любопитство се забавят“, коментира Николов. Той допълва, че след разговори с гръцките власти количеството на водата в пункта е намалено и има надежда изискването за преминаване през него да отпадне в рамките на месеца.

Светофарът в Комотини и планираното решение

Вторият фактор, който затруднява трафика, е светофарна уредба в град Комотини, разположен на няколко километра след границата. Според областния управител на Кърджали, този светофар създава допълнително забавяне за пътуващите към гръцкото крайбрежие.

Николов е получил уверение от областния управител на гръцката област Източна Македония и Тракия, че се работи по трайно решение. „Взето е решение на този етап да бъде изградено кръгово движение, по всяка вероятност със светофарно преминаване, което да регулира движението и трасето да стане по-проходимо и по-бързо“, заявява той, цитиран в репортажа.

Въпреки че България е част от Шенген по въздух и вода, сухопътните граници все още подлежат на проверки. Тези локални административни и инфраструктурни проблеми обаче показват как чисто практически въпроси могат да повлияят на свободното движение на гражданите, дори и след постигането на ключови политически цели.