Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши, че трябва да се изискат документи от Европейската прокуратура във връзка с дисциплинираното производство проведено срещу бившия български европейски прокурор Теодора Георгиева и наложеното ѝ наказание, преди да се произнесе по молбата ѝ за възстановяване като съдия в Административен съд-София-град.

Мандатът на Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 г. Сега тя е подала молба да бъде възстановена на старата ѝ позиция, каквото право дава Законът за съдебната власт.

Предложението да се изискат документи направи Вероника Имова и то бе подкрепено от Боян Магдалинчев, при гласуването всички присъстващи членове на колегията гласуваха в подкрепа.

Имова отбеляза, че нормата на закона е императивна относно възстановяването на длъжност, но според нея това не пречи да се изследва въпросът за нравствените и морални качества, които трябва да притежава магистратът. "На всички е добре известно, че в Европейската прокуратура бе проведено дисциплинарно производство и Георгиева беше наказана с дисциплинарно наказание", каза Имова и добави, че тя е била отстранена повече от година. Според нея преписката от Европейската прокуратура трябва да се изиска, за да е наясно колегията с моралния облик и почтеността на този съдия, кандидат за възстановяване на съдийска длъжност. Имова допълни, че трябва да се знае правното основание и фактическите обстоятелства, довели до налагането на дисциплинарно наказание. Също така припомни, че е имало отрицателни оценки за работата на Георгиева като европейски прокурор.

Боян Магдалинчев подкрепи колегата си и каза, че са били поставени в обществото и професионалната гилдия множество въпроси относно дисциплинарното производство срещу Георгиева. "Мисля, че действително трябва да се замислим малко преди да вземем решение за възстановяването дали са налице изсикванията за висок морал и етичност", отбеляза той. Според него законовата норма за възстановяване е императивна, но това не означава, че не трябва да са налице изискванията за висок професионализъм и морал на магистрата.

Накрая колегията гласува преписката отсноно възстановяването на Теодора Георгиева да се върне на Комисията по атестиране и конкурсите, която да изиска от Европейската прокуратура документите относно Георгиева, а след това да изпрати всички материали в Комисията по професионална етика за произнасяне във връзка с евентуално нарушение на норми от Кодекса за етично поведение на българските съдии и наличието на необходимите морални качества във връзка с възстановяването ѝ на длъжността "съдия".