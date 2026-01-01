Колегиумът на Европейската прокуратура приключи дисциплинарното производство срещу българския европейски прокурор Теодора Георгиева, като ѝ наложи наказание „порицание“.
Решението е взето, след като Георгиева е била призната за виновна в три дисциплинарни нарушения, свързани с текущи разследвания на Европейската прокуратура. Според институцията нарушенията са били установени след административно разследване, назначено от Колегиума.
Образуваха дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева
Дисциплинарният съвет към Европейската прокуратура е препоръчал налагането на наказание „порицание“ в свое становище от 5 януари 2026 г., което е било прието единодушно от членовете му.
На 25 февруари 2026 г. Колегиумът вече беше обявил Георгиева за виновна по трите нарушения, но отложи окончателното решение за наказанието. Причината беше необходимостта да бъдат получени становища от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно евентуално сезиране на Съда на Европейския съюз за освобождаването ѝ от длъжност.
След като е взет предвид изтичащият на 28 юли 2026 г. мандат на Георгиева и позициите на европейските институции, Колегиумът е решил дисциплинарното производство да приключи с налагането на наказание „порицание“.
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Европейската прокуратура уточнява, че е независим орган на Европейския съюз, който разследва и преследва престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.
Дисциплинарната процедура срещу Теодора Георгиева започна през 2025 г. след решение на Европейската прокуратура да извърши административна проверка за възможни неправомерни действия във връзка с текущо разследване. През септември 2025 г. беше започнато официално дисциплинарно производство, а Георгиева беше временно отстранена от длъжност.
Европрокурор Теодора Георгиева: Нямам конкретно обвинение, а само бланкетна форма за нарушение
Теодора Георгиева е бивш административен съдия и прокурор. Работила е в Софийската районна и Софийската градска прокуратура, а през юли 2020 г. е избрана за европейски прокурор от България.
Според бившия правосъден министър ръководството на Европейската прокуратура „дължи много отговори за начина, по който проведе това дисциплинарно производство и го комуникираше публично“.
„Защото от него накрая остава едно голямо нищо. Както и за колаборацията си с българската прокуратура по този казус. Там въпросите са изключително притеснителни“, написа Янкулов във Facebook.
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