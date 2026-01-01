Заместник-министър председателят Иво Христов и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев са определени от правителството за свои представители в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките (БАН), съобщиха от правителствената пресслужба.

Структурата е с четиригодишен мандат и се състои от 16 членове, двама от които са представители на Министерския съвет. В него участват също представители на Националното сдружение на общините в България, на националнопредставителните работодателски организации, Съвета на ректорите и други научни организации.

Съветът на настоятелите подпомага дейността на БАН в ефективното управление на финансовите средства и стратегическото развитие на научноизследователската дейност. Той предлага и мерки за постигане на целите, заложени в европейските стратегии за научни изследвания и иновации.

Настоятелите съдействат и за създаването на иновационни центрове и дейности, свързани с прилагането на научните резултати. Съветът може да предлага създаване, преобразуване и закриване на академични институти, както и механизми, включително финансови, за съвместна научна, образователна и приложна дейност с висшите училища и бизнеса.